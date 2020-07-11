Медведчук призвал Киев возобновить ввоз научной литературы из России

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 11 июля потребовал от руководства страны возобновить ввоз российской научной литературы.

«Крайнюю обеспокоенность вызывает ситуация, сложившаяся с ввозом в Украину научной литературы. Согласно заявлениям представителей издательского рынка, в 2020 году в нашу страну не импортировано ни одного экземпляра книжной продукции из России, которая была и остается главным поставщиком специализированных научных изданий для украинских потребителей по многим ключевым отраслям знания», — говорится в обращении Медведчука, размещенном на сайте партии.

Он сообщил, что в 2019-м были выданы лицензии на ввоз 6–7 тыс. наименований книг из России, однако с конца прошлого года их выдача прекратилась. Таким образом, поступление на Украину специальной литературы оказалось заблокировано.

«Творящееся мракобесие всё более явственно напоминает реализацию нацистского плана «Ост» в отношении Украины, предусматривавшего колонизацию украинцев, лишение их доступа к образованию, науке и культуре», — отметил Медведчук.

Политик добавил, что необходимо незамедлительно деблокировать ввоз на Украину книжной продукции из Российской Федерации и в первую очередь научной литературы.

На прошлой неделе министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал о том, что Киев не может запретить кинокомпаниям страны сотрудничать с Россией.

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что восстановление отношений между Москвой и Киевом невозможно без возврата Крыма.

В то же время, по мнению украинского лидера, переговоры с российским президентом Владимиром Путиным — это запутанная и сложная работа.