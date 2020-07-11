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Трамп оценил шансы Канье Уэста отобрать голоса у Байдена на выборах

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ron Sachs
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Президент США Дональд Трамп 11 июля заявил, что американский рэпер Канье Уэст, который заявил о своем желании баллотироваться на пост главы государства, сможет отобрать на ноябрьских выборах голоса темнокожих граждан у бывшего вице-президента Джо Байдена.

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«Это [ему] не составит труда. Коррумпированный Джо [Байден] не сделал ничего хорошего для темнокожих», — написал Трамп в своем Twitter в ответ на публикацию о том, что у Уэста есть шансы отобрать голоса Байдена.

Накануне Трамп назвал Уэста хорошим парнем и подчеркнул, что в итоге рэпер наверняка его поддержит, как это было и прежде.

Уэст на этой неделе заявил о своем намерении баллотироваться. Позже он рассказал о том, что собирается участвовать в выборах в качестве независимого кандидата.

Вместе с тем USA Today сообщила, что музыкант может не успеть собрать и завизировать необходимые подписи избирателей, так как в некоторых штатах регистрация кандидатов завершилась 25 июня.

Выборы американского президента запланированы на 3 ноября 2020 года.

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