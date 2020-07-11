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Семья академика Королева пригласила Маска в Москву

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Paul Hennessy
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Семья конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева пригласила основателя SpaceX Илона Маска в Москву. Об этом в субботу, 11 июля, рассказал внук советского академика Андрей Королев.

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По его словам, в разговоре с Маском он предложил ему «показать исторические, космические места, что ему, безусловно, интересно», сообщает телеканал «Звезда».

«Илон, привет! Мы семья Сергея Королева. Мы хотим выразить наши теплые поздравления с запуском Crew Dragon. Мы смотрели весь процесс запуска. Это потрясающее событие, спасибо тебе, за пристыковкой к МКС было очень интересно наблюдать!» — сказал Королев во время беседы с Маском, которая проходила по видеосвязи.

В свою очередь, Маск пригласил семью Королева посмотреть заводы SpaceX и посетить один из следующих запусков, когда авиасообщение между странами будет восстановлено.

После этого Маск написал в Twitter, что поговорил с семьей Королева, и заявил, что советский ученый «был одним из лучших».

В «Роскосмосе» с оценкой Маска не согласились и поправили американского предпринимателя: «Он был самым лучшим», — говорится в корпоративном Twitter-аккаунте.

Сергей Королев — советский ученый, конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия в СССР, основоположник практической космонавтики. Он был ключевой фигурой в освоении человеком космоса, конструктором первых искусственных спутников Земли и космических кораблей.

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