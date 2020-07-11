Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе победила в номинации «Лучший тренер» премии ISU Skating Awards.

«Я хотела бы сказать, что это большая честь — быть в этой номинации. Наша работа достаточно сложная, когда-то мы должны быть тренерами, когда-то — друзьями или учителями, отдаваться полностью работе. Конечно, мы очень рады, когда наши ученики достигают больших высот. Порой это ожидаемо, когда-то — неожиданно», — приводит ТАСС слова Тутберидзе.

Кроме Тутберидзе на это звание претендовали американец Рафаэль Арутюнян и канадец Брайан Орсер.

Отдельная коллегия жюри определяла победителей. Она состоит из шести бывших фигуристов. От России туда вошла олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Данная премия вручается впервые в истории. Изначально мероприятие планировалось провести в канадском Монреале, однако турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Как следствие, организаторы решили выбрать формат онлайн-трансляции.

Ранее 11 июля чемпионка Европы – 2020 по фигурному катанию россиянка Алена Косторная получила награду ISU Skating Awards в номинации «Новичок года».

Тутберидзе работает со спортсменами в одиночном катании. Она мастер спорта СССР, тренер высшей категории, заслуженный тренер России.