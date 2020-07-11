Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Зеленский оценил работу правительства Украины по борьбе с COVID-19
Мир
Трамп оценил шансы Канье Уэста отобрать голоса у Байдена на выборах
Мир
Полиция освободила заложников в церкви около Йоханнесбурга
Происшествия
В Петербурге произошло вооруженное ограбление банка
Спорт
Тутберидзе победила в номинации «Лучший тренер» премии ISU Skating Awards

Тутберидзе победила в номинации «Лучший тренер» премии ISU Skating Awards

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе победила в номинации «Лучший тренер» премии ISU Skating Awards.

«Та же изоляция, только со льдом»
Фигурист Владимир Морозов — о возобновлении тренировок, переходе Трусовой и метких гребцах

«Я хотела бы сказать, что это большая честь — быть в этой номинации. Наша работа достаточно сложная, когда-то мы должны быть тренерами, когда-то — друзьями или учителями, отдаваться полностью работе. Конечно, мы очень рады, когда наши ученики достигают больших высот. Порой это ожидаемо, когда-то — неожиданно», — приводит ТАСС слова Тутберидзе.

Кроме Тутберидзе на это звание претендовали американец Рафаэль Арутюнян и канадец Брайан Орсер.

Отдельная коллегия жюри определяла победителей. Она состоит из шести бывших фигуристов. От России туда вошла олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Данная премия вручается впервые в истории. Изначально мероприятие планировалось провести в канадском Монреале, однако турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Как следствие, организаторы решили выбрать формат онлайн-трансляции.

Ранее 11 июля чемпионка Европы – 2020 по фигурному катанию россиянка Алена Косторная получила награду ISU Skating Awards в номинации «Новичок года».

Тутберидзе работает со спортсменами в одиночном катании. Она мастер спорта СССР, тренер высшей категории, заслуженный тренер России.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020