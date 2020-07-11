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Москвичам пообещали грозу и ветер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Дождь, гроза и усиление ветра до 17 м/с ожидаются в Москве в ближайшие часы. Об этом сообщило столичное управление МЧС в субботу, 11 июля.

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Предупреждение действует в период с 15:00 до 21:00.

Жителям и гостям столицы рекомендовали по возможности не пользоваться личным автотранспортом, а при совершении поездок соблюдать дистанцию и скоростной режим, так как снижение видимости повышает опасность ДТП.

На улице рекомендовано обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться под деревьями. Автомобиль посоветовали парковать дальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

10 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жара, стоящая на юге европейской России, создает благоприятные условия для формирования смерчей. При этом обычно они остаются на поверхности воды и на сушу не выходят, сказал синоптик.

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