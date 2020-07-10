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Угроза формирования смерчей возникла в европейской части России

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Фото: Depositphotos
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Установившаяся на юге европейской части России аномально жаркая погода привела к образованию благоприятных условий для формирования смерчей, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По словам синоптика, в ближайшие пять дней в некоторых российских регионах, особенно в Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях, ожидается до +43 градусов.

«Прогрев, конечно же, сказывается и на водной поверхности. Это создает условия для формирования смерчей в этот период», — цитирует его 10 июля ТАСС.

Вильфанд указал, что смерчи обычно не переходят с водной поверхности на сушу. Аномальная жара сохранится на юге РФ минимум на пять дней, добавил он.

Ранее в пятницу синоптик предупредил, что уже 11 июля жара и температурные аномалии вернутся в Москву. Ожидается превышение климатической нормы на четыре градуса.

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