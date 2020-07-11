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Вывозной рейс из Душанбе доставил россиян в Санкт-Петербург

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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В аэропорт Пулково прибыл самолет из столицы Таджикистана с жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области на борту. Об этом сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга 11 июля.

Жители Северной столицы и Ленинградской области — на борту их 142 человека — вернулись на родину в связи с пандемией коронавируса. Всем им предстоит пройти 14-дневную изоляцию по месту жительства.

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«Путешественников встречают по отработанной схеме порядка 100 уполномоченных сотрудников различных органов власти, служб и ведомств. Они обеспечивают беспрепятственное прохождение прилетевших через закрытую для других части аэропорта к медработникам, специалистам Роспотребнадзора, пограничникам и таможенникам», — говорится в сообщении властей.

Все пассажиры пройдут медицинское обследование и оформят обязательные документы, а затем на специальных автобусах их доставят к месту жительства. Иногородних граждан и петербуржцев, у которых нет возможности пройти вынужденный домашний режим по месту жительства, предоставят номера в обсерваторе на базе пансионата в Курортном районе.

Ранее, 10 июля, сообщалось о готовности московских аэропортов Шереметьево и Внуково к возобновлению обслуживания международных рейсов с 15 июля.

В тот же день Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами с наиболее благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса в конце марта. Исключение составляют только вывозные рейсы для россиян.

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