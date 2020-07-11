Первый этап благоустройства пляжа в Липецке завершится осенью

На центральном пляже Липецка началось благоустройство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь работают два подрядчика. Первый занимается установкой 50 энергосберегающих светильников. Второй приступил к демонтажу бордюрных камней и вскоре проведет расчистку бетонного основания дороги. Всего в рамках муниципального контракта рабочим предстоит заасфальтировать участок от съезда с Петровского моста до частного сектора в районе Ниженки.

Как сообщает GOROD48, на следующей неделе планируется заключение контракта на создание пешеходных зон вдоль пляжа, ремонт мачтовых светильников у «Фрегата». На самом пляже обновят песок, очистят от камышей и водорослей прибрежную территорию, в несколько этапов закупят малые архитектурные формы.

Первый этап благоустройства центрального пляжа и прилегающих к нему территорий должны завершить к осени. На втором этапе будут установлены питьевые фонтанчики, кабинки для переодевания, буйки, игровое и спортивное оборудование.

Напомним, три новые пешеходные зоны появятся в Липецке. На улице Московской аллея будет вести от 19-го микрорайона к остановке «Парк Молодежный». В Молодежном парке прогулочная дорожка пересечет зеленую зону по диагонали от торгового центра до улицы Кривенкова. Третья пешеходная зона пройдет параллельно проезжей части на улице Катукова.