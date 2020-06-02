Новые пешеходные зоны обустроят в Липецке

Три новые пешеходные зоны появятся в Липецке. Работы на объектах ведутся в рамках проекта «Жилье и городская среда».

На улице Московской аллея будет вести от 19-го микрорайона к остановке «Парк Молодежный». Протяженность асфальтовой дорожки составит 495 м. На аллее появятся скамейки и урны для мусора, пишет LipetskMedia. Обустройство песчаного основания завершено на 80%.

Также начались работы по благоустройству Молодежного парка. Длина одной из пешеходных дорожек составит 574 м. Она пересечет зеленую зону по диагонали от торгового центра до улицы Кривенкова. Сейчас рабочие снимают верхнюю часть грунта.

Третья пешеходная зона пройдет параллельно проезжей части на улице Катукова.

Все аллеи проектировались с учетом траекторий тропинок, проложенных жителями Липецка.