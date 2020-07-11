Главу района в Дагестане отправили под домашний арест

Временно отстраненный от должности глава Кизлярского района Дагестана Александр Погорелов, которого подозревают в подлоге, отправлен под домашний арест. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Мера пресечения избрана на срок 23 дня, до 2 августа включительно, передает ТАСС. Домашний арест выбран в связи с состоянием здоровья чиновника — он недавно перенес операцию.

9 июля Погорелова, подозреваемого в превышении полномочий и подлоге, отстранили от должности. Следствие считает, что в 2012-2015 годах Погорелов, который на тот момент было главой сельсовета Южный Кизлярского района, составил и выдал 19 выписок из похозяйственных книг с ложными сведениями. Ущерб от этих действий оценивается в 2,2 млн рублей.

6 июля суд арестовал замминистра образования и науки Марину Лукашевич. Чиновницу подозревают в хищении 40 млн рублей. Ее соучастником следствие считает начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова.