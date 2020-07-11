Обнаружен новый увеличивающий риск смерти от COVID-19 фактор

Высокий уровень сахара в крови может удваивать вероятность смерти от коронавируса. К такому выводу пришли китайские специалисты из Хуачжунского университета науки и технологий, пишет Diabetologia.

Примечательно, что риск летального исхода при повышенной глюкозе выше даже если человек не страдает от ожирения и диабета.

«Повышенный уровень глюкозы в крови на момент госпитализации был сам по себе связан с повышенным риском гибели или развития осложнений, связанных с COVID-19», - отметили спецциалисты.

Исследование показало, что при 7 миллимоль сахара на литр крови пациенты с COVID-19 умирали от осложнений в 2,3 раза чаще, чем других заболевших.

Средний уровень сахара в крови увеличивал риск смерти на 72%. При высокой глюкозе также в четыре раза чаще фиксировали осложнениня.

Как именно высокий уровень сахара в крови повышает вероятность гибели от COVID-19, ученые пока не установили. Предполагается, что из-за этого формируются тромбы.

На основании полученных данных после исследования 600 зараженных медики призвали коллег проводить всем пациентам тест на уровень сахара.

8 июля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о формировании иммунитета к коронавирусу. По его словам, иммунитет формируется у всех, кто переболел COVID-19, даже если заболевание протекало в бессимптомной форме.