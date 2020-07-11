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Девочка утонула на глазах у подруги в Кемеровской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Междуреченске (Кемеровская область) во время купания в реке Томи утонула 13-летняя девочка, сообщил портал «Регион Online» в пятницу, 10 июля.

Дети отправились купаться на речку и договорились доплыть до опоры моста, а затем вернуться. Девочка смогла доплыть до установленного места, однако потом ушла под воду на глазах у подруги.

Выбравшись на берег, та отправилась домой и рассказала о произошедшем взрослым, после чего на поиски ребенка направили спасателей. Водолазы нашли тело девушки в 100 метрах от места, где она утонула.

«Назначено проведение доследственной проверки. Место не предназначено для купания, но и табличек, запрещающих купаться, не было», — сообщили изданию в пресс-службе СУ СКР по региону.

Ранее в субботу стало известно, что в Египте в море утонули 10 человек, пытавшихся спасти ребенка.

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