В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

Вблизи Александрии (Египет) в море утонули 10 человек, пытавшиеся спасти ребенка, сообщил 10 июля портал Al Balad.

Инцидент произошел на одном из пляжей, куда пришла отдохнуть большая компания. В какой-то момент купающийся в море ребенок начал тонуть, за ним один за другим бросились взрослые. В итоге погибли 11 человек, включая ребенка.

Как объяснили в администрации туризма, пляж был закрыт из-за коронавируса, поэтому там не было спасателей.

Пока удалось обнаружить тела только семи погибших.

Как пишут СМИ, участок побережья, где произошла трагедия, пользуется дурной славой, так как из-за подводных течений несчастные случаи там происходят крайне часто.

7 июля сообщалось, что в Новосибирске двое мужчин погибли, спасая тонущую в реке Оби девочку.