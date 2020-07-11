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Прошло 25 лет после резни в Сребренице

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11 июля — 25-я годовщина резни в Сребренице. Самое массовое убийство в Европе после Второй мировой войны. Кроме того, это переломный момент Боснийской войны. К лету 1995 года бои в городе шли уже несколько лет — Сребреница была окружена войсками Республики Сербской. Большая часть населения — боснийские мусульмане (75% против 22% сербов). 11 июля 1995-го в Сребреницу вошла армия Республики Сербской под командованием Ратко Младича. Детей и женщин эвакуировали, в городе остались мужчины, многих вызывали на допросы — Младич считал, что кто-то из местных может быть причастен к военным преступлениям. За несколько дней было убито от 7 тыс. до 8 тыс. человек. Через 1,5 месяца НАТО приняла программу бомбардировки сербских целей. В 2007 году международный трибунал по бывшей Югославии признал убийства в шахтерском городке геноцидом. Полную версию материала о событиях в Сребренице читайте на IZ.RU.

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