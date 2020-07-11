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Эксперт предсказал РФ и Японии прекращение совместного освоения Курил

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Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
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Японский эксперт по российско-японским отношениям Юкио Асадзума считает, что Россия и Япония могут прекратить совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах после принятия поправок к российской Конституции по территориальной целостности.

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Он отметил в беседе с «РИА Новости», что сотрудничество двух стран уже значительно уменьшилось в сфере экономики, а после принятия поправки о запрете на отчуждение российской территории совместная хозяйственная деятельность на островах может вовсе прекратиться.

«Если территориальная проблема зайдет в тупик, то будет невозможно продолжать переговоры о мирном договоре. <...> Есть вероятность, что будет остановлена и совместная хозяйственная деятельность», — отметил Асадзума.

При этом 2 июля в МИД России рассказали, что принятие поправок к российской Конституции России не окажет влияние на переговорный процесс с Японией по мирному договору и возможности совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Голосование по поправкам к Конституции завершилось 1 июля. Их поддержали 77,92% избирателей. Одно из принятых изменений, в частности, гарантирует защиту суверенитета России и ее территориальную целостность.

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