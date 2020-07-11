Рябков пообещал ответ РФ на любые попытки США добиться военного преимущества

Россия готова ответить на любые попытки США добиться для себя военного преимущества, заявил 10 июля замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Он указал на стремление Вашингтона получить полную свободу в сфере контроля над вооружениями. По словам Рябкова, американские власти считают допустимым двигаться в направлении получения неоспоримого военного преимущества.

«Они этого не достигнут, потому что на любое действие всегда есть противодействие. И мы неоднократно доказывали, что у нас эффективнейшая система обеспечения собственной безопасности военными и технологическими средствами»,- сказал Рябков в эфире Дума.тв.

Он подчеркнул, что возможности России обеспечить свою безопасность ни у кого не должны вызывать сомнения.

Ранее Москва неоднократно призывала США к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружении (СНВ-3), который обеспечивает мировую стабильность и уберегает страны от гонки вооружений. Однако Вашингтон выдвигает ряд условий для подписания соглашения.

В пятницу Рябков также отметил, что некоторые ошибки американской стороны носят необратимый характер. Например, теперь вернуться к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после выхода США из него невозможно.

Кроме того, замминистра указывал на участившиеся отказы США выполнять свои обязательства в рамках международных договоров.