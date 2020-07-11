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Рябков пообещал ответ РФ на любые попытки США добиться военного преимущества

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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Россия готова ответить на любые попытки США добиться для себя военного преимущества, заявил 10 июля замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

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Он указал на стремление Вашингтона получить полную свободу в сфере контроля над вооружениями. По словам Рябкова, американские власти считают допустимым двигаться в направлении получения неоспоримого военного преимущества.

«Они этого не достигнут, потому что на любое действие всегда есть противодействие. И мы неоднократно доказывали, что у нас эффективнейшая система обеспечения собственной безопасности военными и технологическими средствами»,- сказал Рябков в эфире Дума.тв.

Он подчеркнул, что возможности России обеспечить свою безопасность ни у кого не должны вызывать сомнения.

Ранее Москва неоднократно призывала США к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружении (СНВ-3), который обеспечивает мировую стабильность и уберегает страны от гонки вооружений. Однако Вашингтон выдвигает ряд условий для подписания соглашения.

В пятницу Рябков также отметил, что некоторые ошибки американской стороны носят необратимый характер. Например, теперь вернуться к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после выхода США из него невозможно.

Кроме того, замминистра указывал на участившиеся отказы США выполнять свои обязательства в рамках международных договоров.

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