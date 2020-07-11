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Найден способ обнаружить коронавирус по голосу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ученые из Массачусетского технологического института пришли к выводу, что коронавирус можно обнаружить по голосу человека.

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Согласно исследованию, результаты которого появились в мае, голос инфицированного коронавирусом человека меняется даже если заболевание протекает в бессимптомной форме.

Ученые отметили, что их подход включает в себя анализ нейромоторной координации между речевыми подсистемами, участвующими в дыхании, фонации и артикуляции и неврологическими проявлениями COVID-19.

Выяснилось, что после заражения коронавирусом из-за поражения воздушных путей сокращается разнообразие диапазонов воспроизводимого звука. Голос зависит от дыхания и при проблемах с легкими он начинает меняться.

В ходе эксперименты специалисты проанализировали голоса знаменитых людей, которые переболели COVID-19. Они сравнили тембр, силу и звучание до заражения и после. Оказалось, что после заражения снижается координация речевых подсистем, участвующих в воспроизведении голоса человека, пишет 10 июля «Страна.ua».

Ранее в июле специалист Том Джефферсон из Центра доказательной медицины Оксфордского университета усомнился в происхождении коронавируса в Китае. По его словам, вирус уже существовал длительное время в Европе.

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