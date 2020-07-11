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Качество водопроводной воды проверили в Нижнем Тагиле

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Управление Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле (Свердловская область) составит административные протоколы из-за превышения марганца в холодной и горячей воде, а также несоответствия ее по цветности и температуре. Об этом рассказал председатель общественного объединения «Чистый Урал» Дмитрий Есин.

Всего было проверено четыре дома — один на Вые, два на Вагонке и один на Лебяжке. Как пояснил Есин TagilCity.ru, по оценкам экспертов, около 80% воды не соответствует качеству. А износ сетей составляет 70-90%.

На данный момент идет обсуждение с жителями и инициативной группой. Планируется провести независимую экспертизу, написать претензии в МУП «НТТС» и ООО «Водоканал-НТ», а также пойти в суд, чтобы добиться перерасчета платы за воду, а также снижения тарифа до момента повышения качества воды.

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