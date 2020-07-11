США приняли решение вести пошлину в 25% на товары из Франции

Власти США приняли решение ввести торговые пошлины в 25% на товары из Франции общей суммой в $13 млрд, однако пока оно не вступит в силу, заявил 10 июля торговый представитель США Роберт Лайтхизер.

Налогом будут обложены косметика и сумки из Франции.

По словам торгового представителя, Вашингтон не намерен терпеть «несправедливое» отношение Парижа.

«Мы собираемся объявить о готовности принять определенные санкции против Франции», - сказал Лайтхизер на виртуальной конференции с Chatham House в Лондоне.

Ранее американские власти выражали недовольство из-за намерения Парижа ввести налоги на ряд американских цифровых платформ, в том числе в отношении таких гигантов как Facebook, Amazon, Apple и Google. Франция обвинила их в выводе прибыли за границу и уклонении от уплаты налогов.

AFР отмечает, что Париж пытался избежать торговой войны с США и призывал к переговорам, однако они успехом не увенчались.

9 июля СМИ сообщали, что налогами Штаты могут обложить продукты и товары из Франции, включая вино, сыры и сумки, на общую сумму от $500 млн до $700 млн.