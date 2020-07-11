Киев анонсировал обмен пленными в Донбассе

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с журналистами в пятницу, 10 июля, рассказал, что в ближайшее время состоится обмен пленными в Донбассе.

«Мы договорились о продолжении обмена, я считаю, что результатом станет очередной обмен, который состоится в ближайшее время», — цитирует его «Новое время».

Также Ермак сообщил, что до сих пор остается открытым вопрос о точках разведения. Он отметил, что много вопросов были согласованы, однако окончательного решения нет.

«Очень близки к тому, чтобы согласовать план разминирования, действительно очень много времени потрачено на это, но сегодня мы очень близки к результату», — добавил Ермак.

8 июля полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов рассказал, что Киев отказался от договоренностей в сфере обмена удерживаемых лиц, что существенно затормозит процесс обмена и освобождения.

При этом, по его словам, Украина отказалась от собственной инициативы по формату составления списков.

В июне Ермак заявил, что дальнейшие обмены удерживаемыми лицами Киева с Донбассом и Москвой возможны после получения представителями Международного комитета Красного Креста (МККК) доступа к этим людям.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Москва ведут переговоры по вопросу обмена удерживаемыми лицами после окончания пандемии коронавируса. В апреле состоялся обмен между Киевом и Донбассом.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.