Facebook может запретить политическую рекламу перед выборами в США

Американская компания Facebook рассматривает возможность ввести запрет на размещение политической рекламы в своей социальной сети перед выборами президента США, которые состоятся 3 ноября. Об этом сообщило агентство Bloomberg в пятницу, 10 июля.

Как сообщают его источники, потенциальный запрет находится на стадии обсуждения. Данная мера может защитить пользователей от связанного с выборами контента, который может ввести в заблуждение голосующих.

Однако у руководства компании якобы есть опасения, что запрет на рекламу негативно повлияет на явку избирателей или ограничит возможности кандидатов реагировать на последние новости или новую информацию.

Bloomberg отмечает, что данный шаг был бы большим изменением для соцсети Facebook, не проверяющей на достоверность факты избирательных кампаний политиков.

В июне стало известно, что Facebook создает инфоцентр по голосованию на выборах президента США. Пользователям объяснят, как зарегистрироваться в качестве избирателя и оставить свой голос. Также соцсеть будет предоставлять сведения о процессе голосования.