Двухмесячный ребенок госпитализирован после драки родителей в Москве

В столице госпитализирован двухмесячный ребенок, пострадавший во время конфликта родителей, сообщает 10 июля РЕН ТВ.

Известно, что инцидент произошел на северо-востоке города. По информации телеканала, конфликт произошел на почве ревности. Женщина устроила скандал, который перерос в драку, в ходе которой и пострадал младенец.

Его госпитализировали в Филатовскую больницу. О состоянии ребенка информации нет.

30 июня стало известно, что в Тюмени врачи спасли жизнь пятимесячному младенцу, который едва не утонул, купаясь в ванне. Ребенок ненадолго остался купаться в ванной с надувным кругом на шее. Вернувшись, мать обнаружила сына под водой.