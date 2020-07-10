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В Москве за сутки скончались 29 пациента с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Москве за сутки умерли 29 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает 10 июля оперативный штаб.

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«В Москве скончались 29 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.

Таким образом в столице количество жертв COVID-19 увеличилось до 4 116.

Кроме того, за прошедшие сутки в Москве выздоровели 1007 пациентов, общее число вылечившихся достигло 163 093 человек.

Ранее в этот день в оперштабе рассказали, что наименьшие показатели темпами прироста случае коронавирусной инфекции зафиксированы в Москве, Московской области и Чечне.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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