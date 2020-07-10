Более 1 тыс. человек за сутки выздоровели от коронавируса в Москве

Еще 1007 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве за сутки. Об этом рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова в пятницу, 10 июля.

Общее число вылечившихся достигло 163 093 человек.

9 июля сообщалось о 162 086 выздоровевших.

Выписанным пациентам предлагается стать донорами плазмы. Сдать кровь может любой человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также горожане, которые хотят стать донорами, проходят медицинское обследование и сдают анализы. Если не выявлены противопоказания (ВИЧ, гепатиты, инфекционные заболевания, перенесенные операции и другие) и результаты определения антител демонстрируют их наличие в достаточном количестве, донор приглашается сдать плазму.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также пополнить ряды социальных волонтеров и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Выписанные пациенты, желающие сдать плазму крови или стать социальным волонтером, могут обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.