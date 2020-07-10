Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Следствие попросит арестовать Фургала на два месяца
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Мир
Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма
Наука
Человекоподобный робот стал сотрудником пермского МФЦ
Общество
Суд в Хабаровске арестовал депутата от ЛДПР Сергея Кузнецова
Сюжет:

Более 1 тыс. человек за сутки выздоровели от коронавируса в Москве

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еще 1007 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве за сутки. Об этом рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова в пятницу, 10 июля.

Удар по лимфоцитам: COVID вызывает длительные сбои работы иммунитета
Защитная система организма не восстанавливается даже спустя 11 недель после выздоровления

Общее число вылечившихся достигло 163 093 человек.

9 июля сообщалось о 162 086 выздоровевших.

Выписанным пациентам предлагается стать донорами плазмы. Сдать кровь может любой человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также горожане, которые хотят стать донорами, проходят медицинское обследование и сдают анализы. Если не выявлены противопоказания (ВИЧ, гепатиты, инфекционные заболевания, перенесенные операции и другие) и результаты определения антител демонстрируют их наличие в достаточном количестве, донор приглашается сдать плазму.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также пополнить ряды социальных волонтеров и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Выписанные пациенты, желающие сдать плазму крови или стать социальным волонтером, могут обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020