В Москве вылечились от коронавируса более 162 тыс. человек

В Москве за последние сутки выздоровели еще 1173 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших превысило 162 тыс. человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 9 июля.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 159 718», — заявила вице-мэр.

Она напомнила, что для подтверждения отсутствия у человека заболевания COVID-19 после лечения врачи назначают специальные исследования. При выписке все, за кем нужно продолжать наблюдение, получают необходимые рекомендации.

Выписанным пациентам предлагается стать донорами плазмы. Сдать кровь может любой человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также горожане, которые хотят стать донорами, проходят медицинское обследование и сдают анализы. Если не выявлены противопоказания (ВИЧ, гепатиты, инфекционные заболевания, перенесенные операции и другие) и результаты определения антител демонстрируют их наличие в достаточном количестве, донор приглашается сдать плазму.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также пополнить ряды социальных волонтеров и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Выписанные пациенты, желающие сдать плазму крови или стать социальным волонтером, могут обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Ранее, 7 июля, бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что осенью коронавирус вернется, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян.

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