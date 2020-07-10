Человек погиб после нападения с ножом в Лондоне

Один человек погиб, еще один пострадал в результате нападения с ножом на востоке Лондона. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает The Mirror.

Одного из раненых прибывшие на место происшествия экстренные службы спасти не смогли. Погибшему было приблизительно 20 лет.

Вторым пострадавшим оказался подросток, его доставили в больницу.

Полиция разыскивает нападавшего. Причины и обстоятельства конфликта устанавливаются.

20 июня в парке Форбери-гарденс в центре Рединга (Великобритания) несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения. Три человека погибли, двое ранены. По словам правоохранителей, у мужчины были «серьезные психические отклонения». Он беженец из Ливии. Полиция округа Темз-Вэлли признала произошедшее терактом.