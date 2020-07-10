Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Захарова заявила о бесконечном удивлении России от американского оружия
Политика
Пушков оценил предложение включить Украину и Грузию в НАТО
Мир
Эрдоган призвал уважать решение о смене статуса собора Святой Софии
Общество
Попова прокомментировала возможность создания вакцины от COVID-19 для детей в 2020 году
Общество
В Крыму открылся молодежный форум «Таврида»

Чемпионка по шорт-треку Рёйвен скончалась в возрасте 27 лет

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чемпионка мира, Европы и бронзовый призер Олимпийских игр в Пхёнчхане шорт-трекистка из Нидерландов Лара ванн Рёйвен скончалась в возрасте 27 лет, сообщили 10 июля в пресс-службе Королевского конькобежного союза Нидерландов.

В конце июня стало известно, что Рёйвен заболела во время сборов в Фон-Ромё во французских Пиринеях. Проблемы со здоровьем у спортсменки начались после операции на плече – она начала страдать от расстройств иммунной системы. С 29 июня девушка находилась в реанимации в искусственной коме.

Лара ван Рёйвен является обладателем золотой и серебряной медалей чемпионатов мира, трехкратной чемпионкой Европы, а также серебряным и бронзовым призером европейских первенств.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020