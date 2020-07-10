Чемпионка по шорт-треку Рёйвен скончалась в возрасте 27 лет

Чемпионка мира, Европы и бронзовый призер Олимпийских игр в Пхёнчхане шорт-трекистка из Нидерландов Лара ванн Рёйвен скончалась в возрасте 27 лет, сообщили 10 июля в пресс-службе Королевского конькобежного союза Нидерландов.

В конце июня стало известно, что Рёйвен заболела во время сборов в Фон-Ромё во французских Пиринеях. Проблемы со здоровьем у спортсменки начались после операции на плече – она начала страдать от расстройств иммунной системы. С 29 июня девушка находилась в реанимации в искусственной коме.

Лара ван Рёйвен является обладателем золотой и серебряной медалей чемпионатов мира, трехкратной чемпионкой Европы, а также серебряным и бронзовым призером европейских первенств.