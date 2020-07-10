Египетский хореограф Махмуд Реда скончался в возрасте 89 лет

В Каире на 90-м году жизни скончался египетский хореограф Махмуд Реда. Об этом 10 июля сообщает Egypt Today.

Издание не уточнило причины его смерти.

Легендарный хореограф родился в 1930 году. Под его руководством был создан первый национальный фольклорный ансамбль в Египте.

Изначально он увлекался гимнастикой и в 1952 году даже представлял свою страну на Олимпийских играх в Хельсинки, однако позже благодаря своему брату увлекся аргентинскими танцами.

Реда сначала путешествовал с выступлениями по Европе, но со временем принял решение вернуться в Каир и основать свой коллектив. Он известен тем, что собрал различные фольклорные стили египетских танцев и адаптировал их для сцены.