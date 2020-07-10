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Попова назвала дату начала клинических испытаний вакцины «Вектора»

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Фото: ТАСС/Александр Астафьев/POOL
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Доклинические исследования вакцины центра «Вектор» завершены, с 15 июля начнутся клинические испытания, сообщила в пятницу, 10 июля, глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на канале «Россия 1».

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«Коллеги закончили доклинические исследования, они прошли успешно. И мы практически имеем все основания быть уверенными, что так и будет, как мы и обещали, 15 июля мы рассчитываем выйти на клинику», — сказала она.

Попова также добавила, что Роспотребнадзору предстоит принять решение, для каких групп населения эта прививка будет важной, «может быть, обязательной».

30 июня гендиректор «Вектора» Ринат Максютов рассказал, что участниками клинических испытаний вакцины станут 300 добровольцев, их уже отобрали.

Тогда же Максютов сообщил, что вакцину испытают на четырех видах животных, а не на двух, как рекомендовано. Тесты проведут на мышах, морских свинках, кроликах и приматах.

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По состоянию на 10 июля в России выявлено 713 936 случаев заболевания COVID-19, их них летальных — 11 017, выздоровели 489 068 человек.

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