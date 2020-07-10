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За сутки от COVID-19 вылечились 132 российских военнослужащих

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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За последние сутки 132 военнослужащих Министерства обороны России выздоровели от COVID-19. Об этом говорится в информационном бюллетене, опубликованном на сайте ведомства 10 июля.

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 1218 военнослужащих с положительными результатами тестирования, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России — 961 человек; в изоляторах по месту службы — 62 человека; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 30 человек; изолированы на дому — 165 человек», — говорится в сообщении.

Среди курсантов высших военных учебных заведений зафиксировано 270 случаев заболевания COVID-19. 238 человек проходят лечение госпиталях Минобороны, 10 человек — в изоляторах по месту службы, 10 — в лечебных учреждениях гражданского здравоохранения, 12 человек изолированы на дому.

По состоянию на 10 июля в России выявлено 713 936 случаев заболевания COVID-19, их них летальных — 11 017, выздоровели 489 068 человек.

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