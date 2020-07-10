ВОЗ сообщила о более чем 288 тыс. случаев заражения COVID-19 в мире за сутки

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев заражения коронавирусом в мире выросло на более, чем 228 тыс. за сутки, и превысило 12,1 млн. Об этом говорится в отчете ВОЗ 10 июля.

Число летальных исходов увеличилось на 5565. Общее количество смертей составило более 551 тыс.

Лидерами по количеству выявленных случаев инфекции стали Северная и Южная Америки. На них приходится более 6,2 млн инфицированных. За сутки было зарегистрировано 138 824 заболевших, скончались 3764 человека. В Европе — более 2,8 млн заразившихся, суточный прирост составил 20 193 человека. Восточно-Средиземноморский регион занимает третье место по количеству выявленных случаев COVID-19 — более 1,2 млн, 16 709 из них зарегистрировано за прошедшие сутки.

9 июля ВОЗ заявила о намерении сформировать группу экспертов для оценки уроков, извлеченных из действий человечества во время пандемии коронавируса. Предполагается, что ее возглавят бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и бывший президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф.

По словам главы организации Тедроса Гебрейесуса, необходимо готовиться к последующим глобальным вспышкам.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, началось в декабре прошлого года. Очагом инфекции стал город Ухань в Китае. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.