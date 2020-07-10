Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Минфин подготовил поправки в законодательство о налоговом маневре в IT-сфере
Общество
Действие просроченных водительских прав продлили до конца 2020 года
Общество
Голикова призвала россиян прививаться от сезонных инфекций
Мир
ВОЗ запланировала помочь бросить курить более 1 млрд людей
Общество
В Крыму открылся молодежный форум «Таврида»
Сюжет:

ВОЗ сообщила о более чем 288 тыс. случаев заражения COVID-19 в мире за сутки

0
Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев заражения коронавирусом в мире выросло на более, чем 228 тыс. за сутки, и превысило 12,1 млн. Об этом говорится в отчете ВОЗ 10 июля.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Число летальных исходов увеличилось на 5565. Общее количество смертей составило более 551 тыс.

Лидерами по количеству выявленных случаев инфекции стали Северная и Южная Америки. На них приходится более 6,2 млн инфицированных. За сутки было зарегистрировано 138 824 заболевших, скончались 3764 человека. В Европе — более 2,8 млн заразившихся, суточный прирост составил 20 193 человека. Восточно-Средиземноморский регион занимает третье место по количеству выявленных случаев COVID-19 — более 1,2 млн, 16 709 из них зарегистрировано за прошедшие сутки.

9 июля ВОЗ заявила о намерении сформировать группу экспертов для оценки уроков, извлеченных из действий человечества во время пандемии коронавируса. Предполагается, что ее возглавят бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и бывший президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф.

По словам главы организации Тедроса Гебрейесуса, необходимо готовиться к последующим глобальным вспышкам.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, началось в декабре прошлого года. Очагом инфекции стал город Ухань в Китае. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020