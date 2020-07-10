В Ростовской области проинспектировали выполнение нацпроектов

Группа губернаторского контроля во главе с замгубернатора Ростовской области – министром финансов Лилией Федотовой проинспектировала 10 июля работу по реализации национальных проектов в Аксайском районе.

«По поручению главы региона Василия Юрьевича Голубева контрольные группы выезжают в муниципальные образования по вопросам реализации нацпроектов на территории области. Контроль осуществляется постоянно. Мы знаем о каждом объекте и при формировании бюджета видим проектную документацию, положительное заключение госэкспертизы», — сказала она.

Федотова отметила, что финансирование объектов в рамках нацпроектов включено в бюджет, а информация о целевых показателях доводится до муниципалитетов. В их задачу входит организация: провести конкурс или аукцион, выбрать подрядную организацию и контролировать деятельность по строительству, реконструкции или капремонту.

Группа контроля на местах проверяет, нет ли отставаний по графику, какие проблемы возникают, а также узнает мнение жителей.

На 2019-2021 годы Аксайскому району выделили более 2,5 млрд рублей на реализацию национальных проектов, в частности на 2020 год – 802 млн рублей.

В пятницу группа побывала на трех объектах, реализуемых в рамках нацпроектов «Демография» и «Жилье и городская среда». Они были выбраны произвольно.

По национальному проекту «Демография» в поселке Янтарный ведется капитальное строительство детского сада на 60 мест. Финансирование объекта составит более 76 млн рублей, из которых 65,6 млн рублей — это средства областного бюджета, 10,5 млн рублей — из местного.

Парк в поселке Октябрьский реализуется по нацпроекту «Жилье и городская среда». На его территории ведутся подготовительные работы и геодезия. Кроме того, определена организация на проведение работ по благоустройству зоны отдыха.

Контрольная группа также посетила парк площадью в 6 Га в станице Старочеркасской. В 2019 году объект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в подгруппе исторические поселения. Таким образом, удалось привлечь грант из федерального бюджета в объеме 54 млн рублей. В настоящее время готовность объекта составляет уже 97,5%.