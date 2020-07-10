В Ставрополье открылся курортный сезон

Курортный сезон стартовал в Кавказских Минеральных Водах (Ставропольский край), сообщает в пятницу, 10 июля, минтуризма региона. Таким образом, для отдыхающих теперь доступен отдых на территории всего края.

«Курортный сезон на Ставрополье открыт. На территории края созданы все условия для комфортного и безопасного пребывания гостей. Работа объектов туристской инфраструктуры осуществляется в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», — говорится в публикации.

Отмечается, что санатории Ставрополья начали постепенно возобновлять работу с 1 июня: на сегодняшний день функционируют 85 из 124 санаторно-курортных учреждений. К курортному сезону также открыли парки и запустили фонтаны.

В министерстве добавили, что с 1 июня по 10 июля санатории приняли на отдых и лечение более 5 тыс. человек, на июль забронировано более 10,5 тыс. путевок.

С 1 июля 70 регионов России начали принимать туристов. Завершение курортного сезона в этом году ожидается позднее обычного, в октябре–декабре. Власти утверждают, что цены в отелях страны сохранятся на уровне 2018–2019 годов.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отмечал, что в лидерах спроса и продаж сейчас держатся Краснодарский край и Крым. По его словам, у этих курортов есть «все шансы в первую неделю официального старта межрегионального туризма достичь показателей предыдущего года», пишет «Газета.ру».