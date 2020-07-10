Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Минюсте отвергли обвинения в адрес России по делу о крушении MH17
Общество
Действие просроченных водительских прав продлили до конца 2020 года
Происшествия
Движение на ТТК затруднено из-за массового ДТП в Гагаринском тоннеле
Туризм
Голикова назвала дату начала процесса снятия ограничений на заграничные полеты
Мир
Украина потратила в этом году $3,6 млн на «стену Яценюка»

Пляжный сезон официально открылся в Рязани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рязанской области начался третий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, официально открылись местные пляжи.

В столице региона разрешено купаться на шести пляжах: на озере Ореховое, на Борковских карьерах №1,2,3, на реке Старица в Солотче у Лысой горы и у санатория «Старица».

В Рязанской области начался третий этап снятия ограничений из-за COVID-19

Перед открытием пляжей специалисты исследовали качество воды и грунта. Купальные места признали готовыми к сезону.

РИА «7 новостей» напоминает, что пляжи обязаны иметь соответствующее оборудование: солнцезащитные зонтики, кабинки для переодевания, скамейки для отдыха, биотуалеты, урны для мусора.

Рязанцев просят соблюдать во время отдыха необходимые меры безопасности, продиктованные напряженной эпидемиологической ситуацией. Прежде всего, речь идет о соблюдении социальной дистанции.

По данным на 10 июля в Рязанской области зарегистрировано 5585 случаев заболевания COVID-19.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020