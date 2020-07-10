Пляжный сезон официально открылся в Рязани

В Рязанской области начался третий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, официально открылись местные пляжи.

В столице региона разрешено купаться на шести пляжах: на озере Ореховое, на Борковских карьерах №1,2,3, на реке Старица в Солотче у Лысой горы и у санатория «Старица».

Перед открытием пляжей специалисты исследовали качество воды и грунта. Купальные места признали готовыми к сезону.

РИА «7 новостей» напоминает, что пляжи обязаны иметь соответствующее оборудование: солнцезащитные зонтики, кабинки для переодевания, скамейки для отдыха, биотуалеты, урны для мусора.

Рязанцев просят соблюдать во время отдыха необходимые меры безопасности, продиктованные напряженной эпидемиологической ситуацией. Прежде всего, речь идет о соблюдении социальной дистанции.

По данным на 10 июля в Рязанской области зарегистрировано 5585 случаев заболевания COVID-19.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.