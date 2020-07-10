В Рязанской области начался третий этап снятия ограничений из-за COVID-19

В пятницу, 10 июля, в Рязанской области начался третий этап снятия ограничений, введенных в регионе в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Николай Любимов.

«Переход на третий этап снятия ограничений стал возможен за счет эффективной реализации комплекса противоэпидемиологических мер и, безусловно, говорит о четкой, грамотной и слаженной работе на всех уровнях», — приводит его слова ТАСС.

Третий этап снятия ограничений подразумевает возобновление работы предприятий общественного питания (при условии расстановки столов на расстоянии 1,5–2 м друг от друга), торговли, музеев и библиотек (с учетом ограничений на количество посетителей), а также фитнес-центров и спортивных клубов (при условии загрузки не более 50%).

Санатории, в том числе детские, гостиницы, мотели, хостелы, базы отдыха будут работать только при согласовании с Роспотребнадзором. При условии соблюдения социальной дистанции возобновят работу парки, скверы, пляжи и другие места массового отдыха населения. Кроме того, возобновляется оказание плановой медпомощи населения, становится доступной запись ко врачу через регистратуру. Возобновляется работа детских садов и оздоровительных лагерей.

Любимов отметил, что в регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности, согласно которому, граждане старше 65 лет должны находиться на самоизоляции. Работа детских палаточных лагерей, проведение туристических походов, слетов по-прежнему запрещены. Также пока не открываются детские развлекательные комплексы, площадки, игровые комнаты в торговых центрах. Сохраняется в области сменный график работы (по 14 дней) для стационарных социальных учреждений.

По данным оперативной группы правительства Рязанской области по коронавирусу на 10 июля, в регионе зарегистрировано 5585 случаев заболевания COVID-19.

Ранее в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 сообщили, что наименьшие показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в сутки зафиксированы в Москве, Московской области и Чечне.

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