В Петербурге женщину признали виновной в мошенничестве с путевками в «Артек»

Жительницу Санкт-Петербурга признали виновной в мошенничестве с путевками в детский лагерь «Артек». Об этом говорится в сообщении, опубликованном 10 июля на сайте Следственного комитета России (СК РФ).

«Следствием и судом установлено, что женщина действительно представляясь сотрудником Следственного комитета РФ, предлагала жителям Санкт-Петербурга заведомо поддельные путевки на летнюю смену с 13 июля по 4 августа 2019 года в «Артек» стоимостью 30 тыс. рублей каждая», — говорится в сообщении.

Позднее родителям, купившим путевки, пришли сообщения о том, что их дети не прошли конкурсный отбор, поэтому в поездке им было отказано. Деньги в размере 300 тыс. рублей женщина не вернула и распорядилась ими по своему усмотрению.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с нее 300 тыс. руб. в пользу 10 потерпевших.

Ранее в пятницу в Ингушетии был задержан бывший управляющий региональным отделением Фонда социального страхования, депутат народного собрания республики Якуб Белхороев.

Белорхорев подозревается в хищении и растрате средств фонда в размере более 17 млн рублей. По версии следствия, он по фиктивным документам оформил инвалидности на себя, членов семьи и лиц числа близкого окружения.