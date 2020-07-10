В Ингушетии задержан известный политик Белхороев

В Ингушетии задержали бывшего управляющего регионального отделения Фонда социального страхования, депутата Народного собрания республики Якуба Белхороева. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета, поступившем в распоряжение «Известий» 10 июля.

Белорхорев подозревается в хищении и растрате средств фонда в размере более 17 млн рублей. По версии следствия, он по фиктивным документам оформил инвалидности на себя, членов семьи и лиц числа близкого окружения.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинения в растрате и хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ). Также следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении Белхороева под стражу в качестве меры пресечения.

Ранее, 6 июля, суд арестовал заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич по делу о мошенничестве.

Замминистра науки и высшего образования была задержана 3 июля вместе с начальником управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилом Поповым по подозрению в хищении 40 млн рублей.