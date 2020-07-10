Купание в фонтанах Пятигорска назвали опасным для здоровья

Власти Пятигорска призвали местных жителей и туристов не купаться в фонтанах. Это может быть опасным для здоровья.

Как сказали NewsTracker в мэрии, в составе воды есть химикаты, которые вызывают различные нарушения, попадая в человеческий организм. Дело в том, что в жаркую погоду размножаются болезнетворные микроорганизмы и при попадании внутрь человека отрицательно влияют на органы.

Кроме того, есть риск поскользнуться в чаше и получить травму. Пораниться можно и о струйные насадки, расположенные на дне фонтанов. Замена таких форсунок — явно недешевое удовольствие для городского бюджета, сказали в администрации Пятигорска.

«Нелегальных купальщиков» контролирует социальный патруль. В рейдах принимают участие полицейские и спасатели.