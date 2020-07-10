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Тамбовский рок-фестиваль «Чернозем» проведут в запланированные сроки

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В Тамбовской области продолжают снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Пока массовые мероприятия остаются под запретом. Однако организаторы рок-фестиваля «Чернозем» надеются, что он пройдет в запланированные сроки.

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Мероприятие должно состояться 14, 15 и 16 августа рядом с Татарским валом. Сегодня, 10 июля, на территорию выпустили первый трактор для подготовки поля к проведению концертов.

Предполагается, что каждый день на площадке фестиваля будет выступать по шесть групп. Хедрайнерами этого года станут «Сплин», «Симфоническое кино» и ДДТ, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Из-за смягчения ограничений в Тамбовской области возобновили работу культурные учреждения. Так, с 4 июля по обычному графику начала работать «Усадьба Асеевых» в Рассказове.

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