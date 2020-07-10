Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Фургала доставили в СИЗО «Лефортово»
Общество
Собянин заявил об отсутствии угрозы второй волны коронавируса в ближайшее время
Интернет
Yota устранила неполадки после сбоя
Экономика
Эксперт оценил прогноз роста цен на нефть до $100 за баррель
Общество
Мосгорсуд 16 июля проверит законность ареста Сафронова

Флаг ЛГБТ вывесили на школе в Петербурге

0
Фото: vk.com/unreleased_dtp
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Радужный флаг ЛГБТ-сообществ повесили на здание школы, расположенной на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге. При этом рядом с ним развевался и российский триколор, передает телеканал «78» в пятницу, 10 июля.

Нетрадиционное — детям: можно ли в 10 лет говорить об ЛГБТ-отношениях
Роскомнадзор проверит YouTube-шоу, в котором несовершеннолетние общались с геем и порноактрисой

Сообщается, что завуч образовательного учреждения назвала появление этого полотнища диверсией, так как на момент случившегося в школе проходил Единый госэкзамен. Флаг, по ее словам, быстро сняли.

О появлении символа ЛГБТ на здании школы сообщила в соцсетях одна из местных жительниц, уточняет телеканал. Она рассказала, что ее дочь сфотографировала флаг и опубликовала снимок на школьном сайте. После этого, по ее словам, начались звонки и даже угрозы в адрес девочки со стороны одного из педагогов. Завуч, в свою очередь, отметила, что ничего не знает об угрозах и звонках.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео происшествия, на котором видно, как флаг водружают на здание школы две девушки, привязывая его к флагштоку.

После случившегося администрация образовательного учреждения обратилась в полицию. Директор школы проведет беседу с одной из участвовавших в инциденте девушек.

В июне на здании посольства США в Москве был вывешен радужный флаг ЛГБТ-сообщества в рамках ежегодного мероприятия под названием «месяц гордости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отметил, что проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России по закону недопустимы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020