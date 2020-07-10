Флаг ЛГБТ вывесили на школе в Петербурге

Радужный флаг ЛГБТ-сообществ повесили на здание школы, расположенной на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге. При этом рядом с ним развевался и российский триколор, передает телеканал «78» в пятницу, 10 июля.

Сообщается, что завуч образовательного учреждения назвала появление этого полотнища диверсией, так как на момент случившегося в школе проходил Единый госэкзамен. Флаг, по ее словам, быстро сняли.

О появлении символа ЛГБТ на здании школы сообщила в соцсетях одна из местных жительниц, уточняет телеканал. Она рассказала, что ее дочь сфотографировала флаг и опубликовала снимок на школьном сайте. После этого, по ее словам, начались звонки и даже угрозы в адрес девочки со стороны одного из педагогов. Завуч, в свою очередь, отметила, что ничего не знает об угрозах и звонках.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео происшествия, на котором видно, как флаг водружают на здание школы две девушки, привязывая его к флагштоку.

После случившегося администрация образовательного учреждения обратилась в полицию. Директор школы проведет беседу с одной из участвовавших в инциденте девушек.

В июне на здании посольства США в Москве был вывешен радужный флаг ЛГБТ-сообщества в рамках ежегодного мероприятия под названием «месяц гордости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отметил, что проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России по закону недопустимы.