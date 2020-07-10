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В Санкт-Петербурге пятерых таможенников заподозрили во взяточничестве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пять сотрудников Южного таможенного поста Санкт-Петербургской таможни подозревают в получении взяток от коммерческих структур на общую сумму около 900 млн рублей в том числе за ускорение сроков таможенного контроля со стороны компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России 4 июля.

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Противоправную схему в сфере импорта отдельных групп товаров выявила и пресекла служба по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) по Санкт-Петербургу и Ленобласти вместе со Службой экономической безопасности ФСБ России. Эти товары контролировал Южный таможенный пост Санкт-Петербургской таможни.

Следствие предполагает, что сотрудники Южного поста петербургской таможни с 2019 по 2020 год получали взятки от компаний, которые ввозили товары на территорию ЕАЭС. Деньги подозреваемым платили за ускорение сроков таможенного контроля при ввозе товаров на эту территорию, за устранения препятствий для скорейшего выпуска товаров. Нарушители не проводили таможенный контроль этих товаров.

Во время обысков у фигурантов дела нашли и изъяли около 6 млн рублей. Двоих таможенников задержали органы следствия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

СУ на транспорте СК России возбудило 3 июля уголовное дело против должностных лиц петербургского Южного таможенного поста по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).

Ранее, 16 апреля, полиция задержала оперуполномоченного по ОВД оперативно-разыскного отдела Подмосковной таможни ФТС России Юрия Князева по делу о получении взятки в особо крупном размере. Следствие требует его ареста.

Мужчину заподозрили в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»). Ему грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет и штраф в размере от 1 млн до 3 млн рублей.

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