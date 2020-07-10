Лавров назвал непредсказуемым исход президентских выборов в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 10 июля, в ходе онлайн-сессии международного форума «Примаковские чтения» заявил, что итоги грядущих президентских выборов в США сейчас невозможно предсказать.

Он также подчеркнул, что выборы главы государства являются делом американского народа.

«На официальном уровне мы исходим — и это абсолютно правильно — из того, что выбор главы государства — это дело американского народа, внутреннее дело Соединенных Штатов, — цитирует его ТАСС. — Я не буду гадать, ситуация непредсказуемая».

Лавров, опираясь на мнения экспертов, отметил, что республиканцы активнее демократов совершают действия, направленные на разрушение соглашений о стратегической стабильности с Москвой. Однако в то же время глава российского МИДа подчеркнул, что именно при администрации президента-демократа Барака Обамы была организована «крупнейшая антироссийская кампания».

Таким образом он ответил на вопрос о возможном влиянии итогов выборов главы США на российско-американские отношения.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Основными противостоящими силами являются Республиканская и Демократическая партии. Первую представляет ныне действующий президент США Дональд Трамп, его оппонентом является бывший вице-президент Джо Байден.

5 июля свое желание баллотироваться на пост главы США выразил рэпер Канье Уэст. При этом непонятно, в каком именно году артист собирается бороться за первое кресло страны. Издание USA Today в свою очередь отметило, что музыкант может не успеть собрать и зарегистрировать необходимые подписи избирателей к нынешним выборам, так как в некоторых штатах регистрация кандидатов завершилась 25 июня.