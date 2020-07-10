Фонтанчики с чистой водой устанавливают в школах Липецка

В Липецке в школах и лицеях начали устанавливать питьевые фонтанчики. Каждый оснащен тремя фильтрами для очистки воды. Постоянно вода из них литься не будет, а чтобы попить, потребуется нажать кнопку.

За воду в фонтанчиках будет платить школа, а не родители. Всего же в учебных учреждениях города установят 270 фонтанчиков.

Сначала власти Липецка планировали закупить 245 таких устройств. Однако во время проведения тендера цена контракта была снижена, и на сэкономленные деньги муниципалитет закупил еще 25 фонтанчиков. Общая сумма контракта составила 3,843 млн рублей.

Установка одного устройства обходится в среднем в 3–4 тыс. рублей. На все школы потратят 900 тыс. рублей, пишет GOROD48.

Решение об оборудовании школ фонтанчиками было принято на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности липецкого горсовета. Был принят пакет поправок в бюджет города на 2020 год. Казна увеличилась по доходам и расходам на 364,9 млн рублей.