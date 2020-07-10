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В РАН заявили о нецелесообразности деноминации рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Деноминация, как правило, проводится из-за резкого обесценивания валюты, также она может спровоцировать панику у населения. При этом расходы коснутся выпуска новых денег, а бизнесу придется перенастраивать всё оборудование. Такое мнение высказал в пятницу, 10 июля, директор Института экономики Российской академии наук (РАН) Руслан Гринберг.

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«А что касается предполагаемой деноминации, в этом никакого смысла сейчас нет. Народ и так перегружен разными сомнениями и неопределенностью. Я думаю, что это затея контрпродуктивная. Нет никаких объективных оснований для этого», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, инфляция сейчас низкая, спрос низкий, и прогнозы по инфляции тоже невысокие. Так что никакого реального смысла в деноминации нет, и психологически это невыгодно для власти, поскольку население может начать нервничать.

Ранее в этот же день руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, пишет «Федеральное агентство новостей». По его словам, о возможной деноминации приходится говорить из-за резкого роста в стране числа наличных денег. Он считает, что это говорит о возможной необходимости провести деноминацию из соотношения 1 к 100.

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