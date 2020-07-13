Учению — свет: в Госдуме попросили пустить в РФ абитуриентов из СНГ

Госдума предлагает разрешить абитуриентам из стран СНГ приехать в Россию на сдачу вступительных экзаменов, соответствующие запросы направлены в МИД РФ и Россотрудничество. Об этом «Известиям» заявили в комитете ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Инициатива также включает разрешение абитуриентам сдавать очные экзамены в любой российский вуз на базе филиалов МГУ за рубежом. В комитете Госдумы по образованию и науке идею поддержали. Там рассказали «Известиям», что молодые люди, которые приезжают поступать в российские вузы, представляют минимальный риск для системы здравоохранения. Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам принимать документы дистанционно, однако некоторые из учреждений сохраняют очный вступительный творческий экзамен. В Ассоциации иностранных студентов «Известиям» заявили, что из-за введенных ограничений количество поступающих из-за рубежа может сократиться на 50%.

«У человека судьба ломается»

С 16 марта правительство РФ распорядилось ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию страны. Исключения сделали для нескольких категорий. Среди них дипломаты, те, кто вынужден посетить РФ в связи со смертью близкого родственника, близкие родственники граждан России, лица с российским ВНЖ и другие.

С июня пересечение российской границы разрешили тем, кто едет на лечение, также допускается однократный въезд высококвалифицированных специалистов. Иностранные абитуриенты, поступающие в российские вузы, в этот перечень не вошли.

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками предлагает решение проблемы — открыть границы для абитуриентов из стран Содружества, чтобы они могли приехать и сдать экзамены в России.

— Мы предложили не только открыть границы, но и найти возможность, учитывая, что есть филиалы наших вузов на территории СНГ, чтобы база этих университетов была предложена для приема абитуриентов независимо от того вуза, в который они поступают, — заявил «Известиям» первый зампред комитета Виктор Водолацкий.

По его словам, это нужно для того, чтобы абитуриенты, которые поступают, например, в Московский институт сталей и сплава или в Южный федеральный университет, могли сдавать экзамены в филиалах МГУ. Пока эти отделения принимают абитуриентов только для своего вуза, отметил депутат. Соответствующие предложения комитет направил в МИД РФ и Россотрудничество.

— На следующей неделе мы встречаемся с новым главой Россотрудничества, среди общего перечня других вопросов во главу угла поставим и этот — по приему абитуриентов, — заверил Виктор Водолацкий.

В Россотрудничестве не смогли предоставить оперативный комментарий на запрос «Известий».

Абитуриенты из стран СНГ не представляют высокую эпидемиологическую опасность, им следует разрешить приехать в Россию на сдачу вступительных экзаменов. Об этом «Известиям» заявил первый зампред комитета ГД по науке и образованию, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Он отметил, что направит соответствующий запрос министру образования и науки России.

— Мы закрываем границы и не думаем о последствиях. А у человека судьба ломается. Он хочет поступить, может поступить, но из-за того, что кто-то там не хочет на себя брать ответственность, не может приехать, — констатировал политик. — Конечно, надо решить этот вопрос. Сделать это очень просто: человек подает заявление дистанционно, приезжает сюда, его здесь обследуют. И пусть себе на здоровье сдает. Они (абитуриенты) погоды не сделают, никак не повлияют на ситуацию.

В Минобрнауки не смогли предоставить оперативный комментарий на запрос «Известий».

В Ассоциации иностранных студентов в РФ (АИС) прогнозируют, что поток поступающих из-за рубежа из-за закрытых границ может сократиться на 50%. По данным Минобрнауки за январь 2020 года, численность студентов из-за границы в российских вузах с 2010 по 2019 учебный год увеличилась почти вдвое — со 153 тыс. до 297,9 тыс. человек. Из них почти половина приходится на страны СНГ. В лидерах — Казахстан, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан.

— Точные цифры приема станут известны только в середине–конце осени. Главный вопрос — смогут ли иностранные абитуриенты приехать в Россию учиться осенью и если да, то когда, — заявил «Известиям» зампредседателя АИС Алсиндор Робинсон.

Между тем сами вузы пока на нехватку иностранных абитуриентов не жалуются. Как пояснили «Известиям» в Казанском федеральном университете (КФУ), на данный момент они получили уже более 5500 заявлений на обучение от иностранных граждан, что превышает показатели прошлого года на аналогичную дату. Вся приемная кампания для иностранцев в КФУ проходит в дистанционном формате.

Закрытый набор

В мае министр науки и образования РФ Валерий Фальков заявил, что дистанционный прием документов в вузы РФ начнется 20 июня и продлится до 17 августа. Чтобы облегчить заочный этап поступления, для абитуриентов получение электронной подписи сделали бесплатным. Навстречу пошли и сами вузы: большинство учебных заведений продлили сроки приемной кампании и перевели дополнительные вступительные испытания (ДВИ) в онлайн-формат.

Однако ряд вузов, в основном связанных с культурой и искусством, сохранил очные вступительные экзамены. В Московскую консерваторию не поступить дистанционно — творческие испытания музыкантов проходят штатно, с 8 по 26 июля. Абитуриенты МГК рассказали «Известиям», что на вопросы иностранных поступающих, как быть с очным этапом, консерватория ответила, что «возможно, организует донабор в сентябре, если останутся места по гослинии».

Аналогичная ситуация сложилась и в других вузах. На актерский и режиссерский факультеты ВГИКа прослушивания проходят очно по предварительной записи. Стоит отметить, что ВГИК в этом году проводит очный набор абитуриентов в Крыму — слушания идут в Севастополе.

Санкт-Петербургская консерватория в связи с пандемией решила провести ДВИ дистанционно, а на направления, где экзамен невозможно организовать заочно, например на режиссуре театра, прием из-за рубежа отменен.

Очные испытания проводит ГИТИС. А вот Академия музыки имени Гнесиных разрешила иностранным абитуриентам сдавать творческий экзамен дистанционно.

Все средства хороши

Абитуриенты из стран СНГ признались «Известиям», что восприняли новость о закрытии границ с тревогой. Некоторые из них планировали поступить в московские творческие вузы еще с девятого класса школы, приезжали на летние курсы, определились с преподавателями, у которых хотят учиться.

Некоторые вузы решили пойти навстречу своим иностранным абитуриентам и прислали им официальные справки о том, что они едут в Россию поступать.

Эдуарду из Гомеля повезло — справки из вуза оказалось достаточно, парня пропустили на границе и сейчас он сдает экзамены в выбранный институт наравне с другими абитуриентами. По его словам, многих других его соотечественников развернули на пропускном пункте, сославшись на постановление правительства от 16 марта.

— Я показал им (пограничникам) паспорт и два документа, которые мне прислали из университета. Им этого вполне хватило, — признался Эдуард в беседе с «Известиями». — Скорее всего, это еще и зависит от людей, которые на пограничных пунктах проверяют ваши документы. Мне попались понимающие.

Арсену из Казахстана справка из российского вуза не помогла — пограничники отказались его пропускать.

— Я планировал из Петропавловска доехать до Омска, а оттуда 3 июля полететь в Москву и сдавать очные вступительные. На границе мне сказали, что моя справка от вуза недействительна. Я вернулся, на следующий день друзья помогли мне сделать справку о необходимости пройти лечение в России. Это сработало: меня пропустили, — рассказал Арсен «Известиям».

По его словам, абитуриенты из СНГ выбирают Москву, поскольку здесь глубокие традиции, образование мирового уровня. Также сказывается отсутствие языкового барьера.