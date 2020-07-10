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Мэр Нижневартовска призвал лишить врачей отпусков и выходных

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Фото: TASS/URA.RU
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Мэр города Нижневартовск Василий Тихонов призвал вызывать врачей из отпусков и лишать их выходных. Об этом 10 июля пишет издание URA.RU в своем канале в Telegram.

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Такое решение обусловлено поступающими жалобами местных жителей на медленную работу городских поликлиник. По словам градоначальника, он не понимает врачей, которые берут отпуска во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Значит нужно отозвать их из отпусков, чтобы жители не страдали. Я не понимаю, как поликлиника может работать до 18 часов, я не понимаю, как выходные могут быть», — заявил Тихонов.

Издание отмечает, что мэр в ходе заседания окружного оперштаба попросил главного врача медучреждения изменить график работы больницы.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о «героическом режиме» работы московских больниц. По его словам, система здравоохранения ни одной страны в мире не оказалась готова к пандемии нового типа вируса.

По состоянию на 10 июля в России выявлено 713 936 случаев заболевания COVID-19, их них летальных — 11 017, выздоровели 489 068 человек.

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