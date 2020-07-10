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Эксперт оценил прогноз роста цен на нефть до $100 за баррель

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Фото: REUTERS/Todd Korol
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил в пятницу, 10 июля, заявления зарубежных аналитиков о том, что цены на нефть могут вновь подняться выше отметки $100 за баррель.

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«Мне кажется, это довольно смелое заявление. На практике мы видим, что цены такие могут возникать, если возникнет существенный дефицит предложения. Но мы этого не видим», — сказал эксперт в беседе с RT.

По словам Юшкова, такой взлет цены возможен только в том случае, если что-то произойдет с одним из крупных производителей нефти.

«Вот тогда возникнет «дыра» в предложении и дефицит создаст высокие цены. Например, если начнется какая-то война на Ближнем Востоке, будет перекрыт Ормузский пролив и нефть не сможет выходить из Персидского залива на мировой рынок. Должно случиться что-то масштабное, что резко уберет одного из поставщиков», — заключил он.

Ранее некоторые аналитики предположили, что после резкого обвала цен на нефть в начале 2020 года инвестиции в нефтегазовую отрасль могут иссякнуть, а стоимость сырья вырастет до $100 за баррель, передает НСН. Также они не исключили, что к 2025 году цены могут достичь показателя в $150 за баррель.

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