Аналитики предрекли рост цен на нефть до $150 за баррель

После резкого обвала цен на нефть в начале 2020 года инвестиции в нефтегазовую отрасль могут иссякнуть, а стоимость сырья вырастет до $100 за баррель, пишет The Wall Street Journal.

При этом, по оценке аналитиков, к 2025 году цены могут достичь показателя в $150 за баррель.

Издание напоминает, что в апреле американская нефтяная компания ExxonMobil уже объявила о планах сократить расходы на 30% и эксплуатационные затраты на 15%.

По словам аналитика JPMorgan Кристиана Малека, снижение вложений со стороны компаний окажет длительное влияние на возможности нефтедобычи. Это приведет к ее сокращению, и к 2030 году потребуется порядка $625 млрд для балансирования спроса и предложения. Всё это может привести к скачку цен на нефть.

Однако другие эксперты полагают, что такой прогноз слишком оптимистичен и в мире уже установилась эра дешевой нефти.

29 июня председатель правления Сбербанка Герман Греф предположил, что к концу 2020 года российская нацвалюта может укрепиться до уровня 60–62 руб./$, а нефть подорожает до $60 за баррель.

Однако опрошенные «Известиями» эксперты не увидели предпосылок для подорожания сырья. Аналитики полагают, что и при $40 за баррель котировки чувствуют себя уверенно.