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МВД Хакасии проверит масштабную вечеринку в клубе во время карантина

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Фото: МВД РФ
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Полицейские Ширинского района Республики Хакасия организовали проверку по факту масштабной вечеринки с приглашенными диджеями, проходившей в ночном клубе «Малина» в местном поселке Жемчужный. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по республике.

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Мероприятие проходило 4 июля. О шуме и громкой музыке, доносившихся из заведения, сообщили стражам порядка местные жители. Когда правоохранители приехали к клубу, в нем находилось более 300 человек, в том числе жители соседних регионов.

«В Хакасии действуют ограничительные меры в связи с пандемией. Граждане должны соблюдать обязательный масочный режим и социальную дистанцию. В этом ночном клубе все действующие правила и запреты явно нарушались», — отметили в ведомстве.

В отношении владельца клуба был составлен административный протокол по статье КоАП России «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

7 июля в одном из ночных клубов Киева, несмотря на введенные из-за коронавируса ограничения работы заведений, проходила вечеринка, в ходе которой скончался посетитель.

По словам очевидцев, 27-летний мужчина танцевал, а затем потерял сознание. Его пытались откачать, но мужчина скончался до приезда скорой.

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