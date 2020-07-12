Не тормозит: Мексика продолжит автомобильное сотрудничество с РФ

Новые правила для автомобильной промышленности, установленные соглашением о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA), дадут возможность расширить инвестиционные отношения между латиноамериканским государством и Россией. Об этом «Известиям» заявили в посольстве Мексики в РФ . Согласно вступившему в силу с 1 июля USMCA, автомобили и комплектующие к ним на 75% должны производиться в странах — участницах соглашения, в противном случае будут применяться штрафные тарифы. Тем не менее опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что эти три государства достигнут такого уровня интеграции лишь через несколько лет и это вряд ли создаст проблемы для экспорта в другие страны.

НАФТАлиновое соглашение

— Отношения между США и Мексикой никогда не были такими тесными, как сейчас, — заявил Дональд Трамп, приветствуя Андреса Мануэля Лопеса Обрадора 8 июля в Белом доме.

Встреча была посвящена вступлению в силу договора о зоне свободной торговли между Мексикой, США и Канадой и должна была пройти в трехстороннем формате, но премьер-министр Канады Джастин Трюдо от поездки в Вашингтон воздержался. Поэтому декларацию о дружбе и сотрудничестве подписали лишь двое. Однако на сам трехсторонний договор это не повлияло.

USMCA пришел на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой (НАФТА). В 2018 году американский президент назвал последнее «наихудшим из когда-либо заключенных торговых договоров», из-за которого США потеряли тысячи предприятий и миллионы рабочих мест. На тот момент глава Белого дома уже достиг соглашения с Мексикой о заключении нового торгового документа. Участие Канады Трамп считал необязательным. Тем не менее в 2020 году появился USMCA, он же T-MEC (для Мексики) и CUSMA (для Канады).

м1 Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Дональд Трамп после подписания договора, 8 июля 2020 года Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Al Drago

Новое соглашение пересматривает правила доступа участников на рынки друг друга, а также предполагает ряд реформ норм трудового законодательства. Больше всего изменений ожидает автомобильный сектор. Рабочие теперь должны получать не менее $16 в час . С одной стороны, это шаг на пути к социальной справедливости, с другой — это может ослабить конкурентное преимущество Мексики как страны с дешевой рабочей силой. Если соглашение 1994 года предполагало, что автомобили и запчасти должны производиться в странах-участницах на 62,5%, согласно USMCA, доля увеличится до 75%. Кроме того, используемая в производстве сталь должна быть выплавлена и разлита исключительно в Северной Америке. Предполагается, что через 10 лет это требование распространится и на алюминий.

Мексика — четвертый экспортер автомобилей в мире. По данным из открытых источников за 2017 год, на автомобильный сектор приходилось 17,6% обрабатывающей промышленности страны. Тем не менее осенью 2019 года Национальный институт статистики и географии Мексики (INEGI) сообщил о рекордном снижении производства легковых автомобилей, средний показатель по отрасли составил 16,35%. По оценкам экспертов, это самый существенный спад за 30 лет.

— Падение продаж автомобилей в Мексике начало происходить в результате низкого экономического роста в стране. Пандемия усугубила ситуацию, и теперь придется восстановить рост на локальном и международном уровнях, T-MEC поможет этому, — заявил «Известиям» мексиканский консультант по вопросам управления Октавио Ахилар.

м2 Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Тем не менее экс-президент Автомобильной ассоциации (AMIA) Эдуардо Солис отметил в интервью Forbes México, что в настоящее время лишь 30% автопроизводителей соответствуют новым требованиям. Эксперты признают: на столь глобальные изменения потребуются годы, однако именно это сыграет на руку РФ как еще одному сильному партнеру Мексики в автомобильном секторе, хотя и из другого региона.

— Чтобы достичь столь серьезного уровня интеграции, странам — участницам USMCA понадобится несколько лет, но эффект от нее не должен создать проблемы для экспорта в другие страны, — подчеркнул в беседе с «Известиями» Октавио Ахилар.

УАЗу не указ

В декабрьском интервью «Известиям» посол Мексики в Москве Норма Пенсадо отметила, что объем торговли между странами серьезно вырос ($2,9 млрд), однако государствам с таким потенциалом следует стремиться к большему.

— Углубление экономических связей между Мексикой и Россией является многолетним процессом, в целом накопленные прямые иностранные инвестиции России в Мексику в период с января 1999 по март 2020 года составили примерно $131,8 млн, — заявил «Известиям» представитель посольства Мексики в РФ.

м3 Вход в дилерский центр УАЗа в Монтерее, Мексика Фото: Global Look Press/MIT Russia

Значимое место в сотрудничестве двух стран занимает автомобильная промышленность. В 2018 году в Мексике открылся первый официальный дилерский центр Ульяновского автомобильного завода (УАЗ). В пресс-службе центра не смогли оперативно ответить на запрос «Известий». Но, как отмечают в посольстве, USMCA вряд ли сможет негативно повлиять на его работу.

— Новые правила для автомобильного сектора, установленные USMCA, дадут возможность расширить инвестиционные отношения между Мексикой и Россией, способствуя привлечению российских компаний, — пояснили «Известиям» в дипмиссии.

Там утверждают, что развитие инвестиций зависит не от экономической конъюнктуры и инструментов, а от бизнес-логики участвующих компаний. Пока это продолжает приносить прибыль, вложения будут. УАЗ, по данным представительства, продолжает успешно работать в Мексике . В прошлом году именно этот автомобиль стал героем рекламного ролика одной из туристических компаний. А УАЗ-2206, прозванный в России «буханка», успел проехаться по мексиканским дорогам с кличкой UAZ Bukhara.

— В Мексике заинтересованы в российских инвестициях в автомобильную промышленность, но сейчас происходят некоторые изменения . Теперь возможности для бизнеса изучаются в области информационных технологий и аэрокосмической сфере, — заявил «Известиям» представитель посольства Мексики в РФ.

м4 УАЗ-2206 в дилерском центре в Монтерее, Мексика Фото: Global Look Press/MIT Russia

В дипмиссии России в Мехико оперативно предоставить комментарий не смогли.